Внимание, розыск: пропал 25-летний Эльад Кармели из Кфар-Йоны

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 25-летнего Эльада Кармели, жителя Кфар-Йоны. В последний раз его видели 20 декабря около 17:00 возле автобусной остановки в Хоф-Кармеле. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.70, среднего телосложения, короткие темно-коричневые волосы, карие глаза.

Описание одежды: черные брюки и белая футболка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 09-7617201.