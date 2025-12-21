x
21 декабря 2025




Израиль

Внимание, розыск: пропал 25-летний Эльад Кармели из Кфар-Йоны

время публикации: 21 декабря 2025 г., 03:00 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 05:24
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 25-летнего Эльада Кармели, жителя Кфар-Йоны. В последний раз его видели 20 декабря около 17:00 возле автобусной остановки в Хоф-Кармеле. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.70, среднего телосложения, короткие темно-коричневые волосы, карие глаза.

Описание одежды: черные брюки и белая футболка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 09-7617201.

