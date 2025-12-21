Палестинских нелегалов задержали за браконьерство: ловили сетями щеглов в заповеднике

Инспекторы Управления природы и парков задержали двух браконьеров, которые охотились на щеглов при помощи выбрасывающейся ловчей сети ("решет кофецет") в районе Эмек а-Мааяним. Когда выяснилось, что задержанные не имеют разрешений на пребывание в Израиле, на место была вызвана полиция.

По сообщению Управления, жители Шхема в возрасте 34 и 35 лет ловили щеглов при помощи специальной механической ловчей сети мгновенного захвата птиц, которая приводится в действие пружиной и накрывает сразу всю стаю. Использование такого оборудования требует определенного навыка, и всегда речь идет о варварском и браконьерском способе охоты.

Представитель Управления природы и парков Натан Байнусовиц отметил, что задержанные неоднократно занимались браконьерством в данном районе, их уже неоднократно ловили – однако поскольку они не являются жителями Израиля, у ведомства возникают сложности с завершением процесса в отношении браконьеров. Привлечение полиции должно помочь с этой проблемой.

Щегол – охраняемая законом дикая птица, охота на него и его содержание в неволе категорически запрещены. Однако из-за уникального пения щеглов, его отлов и содержание распространены в арабском секторе, птицами активно торгуют, а также скрещивают щеглов с канарейками для получения гибрида под названием "бандук", сочетающего пестрый окрас щеглов и мелодичный голос канареек.

Управление заповедников и парков напоминает: если вы столкнулись с диким животным или птицей, попавшей в беду, следует позвонить в центр "Рашут а-Тева" по телефону *3639. Если вам известно о диком животном, которое содержится с нарушением закона, следует обратиться в полицию по телефону 100 или в ветеринарный отдел муниципалитета или местного совета и сообщить о нарушении.