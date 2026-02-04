x
04 февраля 2026
04 февраля 2026
04 февраля 2026
последняя новость: 21:00
04 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Американские источники: переговоры с Ираном отменены

США
Иран
время публикации: 04 февраля 2026 г., 19:33 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 20:09
N12 со ссылкой на американские источники: переговоры с Ираном отменены
AP Photo/Vahid Salemi

Новостная служба N12 сообщила об отмене назначенных на ближайшую пятницу переговоров между США и Ираном.

Журналист Барак Равид, пишущий для издания Axios и работающий на израильский телеканал "Кешет-12", ссылается при этом на американские источники. По словам его источников, переговоры отменены из-за отказа Ирана от договоренностей.

В своем Х-блоге Барак Равид написал, что, по словам двух американских источников, США уведомили Иран, что не согласятся на требование Тегерана изменить место и формат проведения встречи.

Это сообщение появилось вскоре после заявления госсекретаря США Марко Рубио на пресс-конференции, что специальный посланник президента Стив Виткофф готов участвовать в назначенных на ближайшую пятницу переговорах. При этом он отметил, что место их проведения пока не определено окончательно.

Разногласия между Вашингтоном и Тегераном выходят за рамки выбора места встречи и касаются самой повестки переговоров. Иран настаивает на обсуждении исключительно ядерной программы, тогда как США требуют включить ракетную программу, поддержку террористических группировок в регионе и вопросы прав человека.

Агентство Reuters со ссылкой на американский источник сообщило, что специальный посланник президента Стив Виткофф завтра, 5 февраля, вернется в Израиль.

Белый дом официально не комментирует сообщение об отмене переговоров с Тегераном.

