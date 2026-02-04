x
04 февраля 2026
Израиль

ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован командир Северной бригады "Исламского джихада"

время публикации: 04 февраля 2026 г., 20:26 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 20:32
ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован командир Северной бригады "Исламского джихада"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что в ходе совместной операции с ШАБАК на севере сектора был ликвидирован Али аль-Разайнэ, командир Северной бригады "Исламского джихада" в Газе. По данным военных, террорист входил в военный совет "Исламского джихада", отвечал за план обороны организации на севере сектора и координацию действий с ХАМАСом. Кроме того, он был причастен к удержанию заложников и тел убитых израильтян.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что удар по цели был нанесен в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня – 3 февраля на севере сектора был тяжело ранен офицер-резервист из 7-й бригады "Александрони".

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что на юге сектора был нанесен удар по Билалю Абу Аси, командиру роты "Нухбы" (спецназ ХАМАСа), который 7 октября 2023 года руководил нападением на кибуц Нир-Оз. В сообщении ЦАХАЛа не заявлено однозначно, что боевик ликвидирован.

