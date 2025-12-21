x
Израиль

70-летний садовник застрял на пальме – потребовалась помощь пожарных и спасателей

Иерусалим
время публикации: 21 декабря 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 13:38
70-летний садовник застрял на пальме – потребовалась помощь пожарных и спасателей
Пресс-служба "Коах Ацала"

Спасатели "Коах Ацала" приняли участие в необычной операции по спасению человека в Иерусалиме: в диспетчерскую службы спасения поступил вызов о пожилом садовнике, который занимался обрезкой деревьев и по каким-то причинам застрял на верхушке пальмы.

На место была доставлена пожарная лестница, спасатели помогли 70-летнему мужчине безопасно спуститься с дерева. Он получил незначительные травмы.

