70-летний садовник застрял на пальме – потребовалась помощь пожарных и спасателей

Спасатели "Коах Ацала" приняли участие в необычной операции по спасению человека в Иерусалиме: в диспетчерскую службы спасения поступил вызов о пожилом садовнике, который занимался обрезкой деревьев и по каким-то причинам застрял на верхушке пальмы.

На место была доставлена пожарная лестница, спасатели помогли 70-летнему мужчине безопасно спуститься с дерева. Он получил незначительные травмы.