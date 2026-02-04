Чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки победили сборную Франции
время публикации: 04 февраля 2026 г., 20:45 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 20:45
В Фуншале, Португалия продолжается женский чемпионат Европы по водному поло.
В матче за седьмое место израильтянки победили сборную Франции 20:12.
Сборная Израиля заняла седьмое место и квалифицировалась на следующий чемпионат Европы
Завтра состоятся финал Венгрия - Нидерланды и матч за третьего место Греция - Италия.
