04 февраля 2026
Спорт

Чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки победили сборную Франции

Водное поло
время публикации: 04 февраля 2026 г., 20:45
AP Photo/Ng Han Guan

В Фуншале, Португалия продолжается женский чемпионат Европы по водному поло.

В матче за седьмое место израильтянки победили сборную Франции 20:12.

Сборная Израиля заняла седьмое место и квалифицировалась на следующий чемпионат Европы

Завтра состоятся финал Венгрия - Нидерланды и матч за третьего место Греция - Италия.

Спорт
