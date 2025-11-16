Рука работника закусочной застряла в мясорубке: пострадавший в тяжелом состоянии
Сотрудники пожарно-спасательной службы и волонтеры "Коах Ацала" были направлены по вызову в закусочную в Ашкелоне, где у одного из работников рука застряла в мясорубке.
Пожарные провели сложную и деликатную спасательную операцию, высвободив руку пострадавшего. Для соблюдения максимальной безопасности работника потребовалось применение гидравлических инструментов и строгое соблюдение мер безопасности.
По завершении спасательной операции пострадавший был высвобожден из мясорубки, в тяжелом состоянии он эвакуирован в больницу "Барзилай" для дальнейшего лечения.
