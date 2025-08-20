Пожарные эвакуировали мойщиков стекол, застрявших на 13 этаже небоскреба

Более двух с половиной часов промышленные альпинисты, занимающиеся мытьем окон на высотных домах, провели между небом и землей: они застряли на уровне 13 этажа во время мытья стекол офисной башни Big Fashion в Рамат а-Шароне.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы со специальной техникой и оборудованием, первый рабочий был эвакуирован, ведется эвакуация второго заблокированного.