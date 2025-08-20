x
Израиль

Пожарные эвакуировали мойщиков стекол, застрявших на 13 этаже небоскреба

время публикации: 20 августа 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 17:03
Пожарные эвакуировали мойщиков стекол, застрявших на 13 этаже небоскреба
Пожарно-спасательная служба округа Дан

Более двух с половиной часов промышленные альпинисты, занимающиеся мытьем окон на высотных домах, провели между небом и землей: они застряли на уровне 13 этажа во время мытья стекол офисной башни Big Fashion в Рамат а-Шароне.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы со специальной техникой и оборудованием, первый рабочий был эвакуирован, ведется эвакуация второго заблокированного.

