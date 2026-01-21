СМИ: партия "Демократим" может получить до двух мандатов в арабском секторе

В арабском секторе растет популярность партии "Демократим". Об этом сообщает комментатор Мухаммад Маджадла.

Согласно опубликованной им информации, опросы, проводимые арабскими партиями, свидетельствуют о том, что за партию Яира Голана готовы проголосовать примерно 40 тысяч избирателей.

По мнению Маджадлы, "Демократим" могут получить в арабском секторе до двух мандатов.

20 января телеканал "Решет" опубликовал результаты опроса, согласно которым впервые за несколько лет партия БАЛАД преодолевает электоральный барьер. Если не учитывать голоса арабских партий (13), партии нынешней коалиции набирают в этом опросе 51 мандат, партии оппозиции – 56.