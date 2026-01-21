x
21 января 2026
Израиль

СМИ: партия "Демократим" может получить до двух мандатов в арабском секторе

Демократим
БАЛАД
Выборы 2026
время публикации: 21 января 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 12:02
СМИ: партия "Демократим" может получить до двух мандатов в арабском секторе
Tal Gal/Flash90

В арабском секторе растет популярность партии "Демократим". Об этом сообщает комментатор Мухаммад Маджадла.

Согласно опубликованной им информации, опросы, проводимые арабскими партиями, свидетельствуют о том, что за партию Яира Голана готовы проголосовать примерно 40 тысяч избирателей.

По мнению Маджадлы, "Демократим" могут получить в арабском секторе до двух мандатов.

20 января телеканал "Решет" опубликовал результаты опроса, согласно которым впервые за несколько лет партия БАЛАД преодолевает электоральный барьер. Если не учитывать голоса арабских партий (13), партии нынешней коалиции набирают в этом опросе 51 мандат, партии оппозиции – 56.

Израиль
