Задержан водитель, сбивший демонстранта в Иерусалиме

Полиция сообщила о задержании водителя, сбившего демонстранта возле Струнного моста в Иерусалиме.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что автомобиль был обнаружен в районе Абу-Гош, водитель доставлен в отделение полиции для допроса.

Инцидент произошел на въезде в столицу во время акции протеста военнослужащих боевых частей ЦАХАЛа. Когда несколько демонстрантов вышли на проезжую часть, водитель легкового автомобиля сбил одного из них и скрылся с места происшествия.

Демонстрант с легкими травмами доставлен в больницу.