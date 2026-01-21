Задержан водитель, сбивший демонстранта в Иерусалиме
время публикации: 21 января 2026 г., 18:58 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 18:58
Полиция сообщила о задержании водителя, сбившего демонстранта возле Струнного моста в Иерусалиме.
В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что автомобиль был обнаружен в районе Абу-Гош, водитель доставлен в отделение полиции для допроса.
Инцидент произошел на въезде в столицу во время акции протеста военнослужащих боевых частей ЦАХАЛа. Когда несколько демонстрантов вышли на проезжую часть, водитель легкового автомобиля сбил одного из них и скрылся с места происшествия.
Демонстрант с легкими травмами доставлен в больницу.
