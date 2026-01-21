x
Израиль

Задержан водитель, сбивший демонстранта в Иерусалиме

Иерусалим
Акции протеста
Полиция
время публикации: 21 января 2026 г., 18:58
Задержан водитель, сбивший демонстранта в Иерусалиме
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании водителя, сбившего демонстранта возле Струнного моста в Иерусалиме.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что автомобиль был обнаружен в районе Абу-Гош, водитель доставлен в отделение полиции для допроса.

Инцидент произошел на въезде в столицу во время акции протеста военнослужащих боевых частей ЦАХАЛа. Когда несколько демонстрантов вышли на проезжую часть, водитель легкового автомобиля сбил одного из них и скрылся с места происшествия.

Демонстрант с легкими травмами доставлен в больницу.

Израиль
