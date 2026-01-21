На въезде в Иерусалим автомобиль сбил демонстранта

На въезде в Иерусалим, возле Струнного моста, проходит акция протеста военнослужащих боевых частей ЦАХАЛа. Когда несколько демонстрантов вышли на проезжую часть, водитель легкового автомобиля сбил одного из них и скрылся с места происшествия.

Демонстрант получил легкие травмы.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что ведется розыск водителя.