На въезде в Иерусалим автомобиль сбил демонстранта
время публикации: 21 января 2026 г., 17:15 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 17:23
На въезде в Иерусалим, возле Струнного моста, проходит акция протеста военнослужащих боевых частей ЦАХАЛа. Когда несколько демонстрантов вышли на проезжую часть, водитель легкового автомобиля сбил одного из них и скрылся с места происшествия.
Демонстрант получил легкие травмы.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что ведется розыск водителя.
