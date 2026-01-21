x
21 января 2026
|
последняя новость: 17:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 января 2026
|
21 января 2026
|
последняя новость: 17:33
21 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На въезде в Иерусалим автомобиль сбил демонстранта

Иерусалим
Акции протеста
время публикации: 21 января 2026 г., 17:15 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 17:23
На въезде в Иерусалим автомобиль сбил демонстранта
Yonatan Sindel/Flash90

На въезде в Иерусалим, возле Струнного моста, проходит акция протеста военнослужащих боевых частей ЦАХАЛа. Когда несколько демонстрантов вышли на проезжую часть, водитель легкового автомобиля сбил одного из них и скрылся с места происшествия.

Демонстрант получил легкие травмы.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что ведется розыск водителя.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 января 2026

Автобус врезался в толпу демонстрантов возле Комемиют, погиб подросток
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 января 2026

15-летний участник акции протеста сбит машиной в Иерусалиме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 января 2026

Иерусалимский суд освободил из-под стражи водителя автобуса, насмерть сбившего подростка