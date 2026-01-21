Расследование ЦАХАЛа: в Шхеме бойцы "Дувдевана" по ошибке открыли огонь по своим

ЦАХАЛ сообщил о завершении разбирательства по инциденту, произошедшему 11 января 2026 года во время операции подразделения "Дувдеван" в Старом городе Шхема (Касбе).

В ходе задержания разыскиваемых террористов бойцы ошибочно приняли другой отряд той же части за вооруженного противника на крыше здания и открыли огонь. Пострадавших не было. Во время операции были задержаны двое подозреваемых в террористической деятельности.

Сразу после происшествия был проведен первичный разбор, материалы представили командующему Центральным округом генерал-майору Ави Блуту. По итогам расследования установлено, что из-за ошибки навигации группа бойцов заняла здание в секторе соседнего взвода и была идентифицирована как противник. В ЦАХАЛе подчеркнули, что на протяжении инцидента бойцы не находились "в прицеле" стрелявших, а кроме огня в сторону здания дополнительные средства поражения не применялись.

По итогам расследования принято решение об уточнении оперативных инструкций и процедур.

Несколько командиров получат дисциплинарные взыскания, часть будет отстранена от должностей.