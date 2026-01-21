"Кровная месть" в Яффо: предъявлены обвинения убийце и несовершеннолетней сообщнице

Государственная прокуратура Израиля подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 21-летнего Абдель-Рахмана Хинауи из Яффо и 16-летней девушки (имя запрещено к публикации) по делу об убийстве при отягчающих обстоятельствах Амира Алухуахa. По версии следствия, преступление было совершено как месть за гибель матери Хинауи.

В июле 2025 года были застрелены мать и тетя Хинауи – сестры Кифах и Надия Хинауи. Абдель-Рахман Хинауи считал, что за их убийством стоит клан Джаруши, и решил отомстить, выбрав в качестве цели Амира Алухуахa из клана Джаруши.

Примерно через пять месяцев после гибели матери Хинауи вступил в сговор с 16-летней знакомой. По его указанию она связалась с Алухуахом через Instagram и договорилась о встрече на парковке в Яффо. Получив данные о месте и времени, Хинауи прибыл туда с пистолетом и произвел не менее девяти выстрелов в сидевшего в автомобиле мужчину. Потерпевший был доставлен в больницу в критическом состоянии, где вскоре скончался.

Обоим обвиняемым, каждому в соответствии с его ролью, инкриминируются убийство при отягчающих обстоятельствах, а также незаконное ношение и перевозка оружия.