ЦАХАЛ: в Газе была атакована группа, управлявшая беспилотником. ХАМАС: убиты "журналисты"
время публикации: 21 января 2026 г., 16:53 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 17:17
ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара в центральной части сектора Газы по группе, управлявшей беспилотником. В сообщении сказано, что эти люди были связаны с террористической организацией ХАМАС.
В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что атака была осуществлена в соответствии с установленными правилами.
ХАМАС заявляет, что убиты "трое журналистов".
По версии ХАМАСа, "журналисты" работали в египетском комитете, который занимается восстановительными работами в Газе.
Названы имена убитых: Мухаммад Салах Кашта, Абдул Рауф Самир Шаат и Анас Гнэйм.