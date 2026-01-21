ЦАХАЛ: в Газе была атакована группа, управлявшая беспилотником. ХАМАС: убиты "журналисты"

ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара в центральной части сектора Газы по группе, управлявшей беспилотником. В сообщении сказано, что эти люди были связаны с террористической организацией ХАМАС.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что атака была осуществлена в соответствии с установленными правилами.

ХАМАС заявляет, что убиты "трое журналистов".

По версии ХАМАСа, "журналисты" работали в египетском комитете, который занимается восстановительными работами в Газе.

Названы имена убитых: Мухаммад Салах Кашта, Абдул Рауф Самир Шаат и Анас Гнэйм.