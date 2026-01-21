Гендиректор компании кибербезопасности признан виновным в сексуальных преступлениях против детей

Центральный окружной суд признал Итая Леви из Модиина, генерального директора компании KERNELiOS, специализирующейся на кибербезопасности, виновным в совершении многочисленных сексуальных преступлений против несовершеннолетних в возрасте от 4 до 12 лет.

Подсудимый признал себя виновным.

В рамках соглашения Центральная окружная прокуратура потребовала от суда назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы, дополнительного условного срока и денежной компенсации потерпевшим в общей сложности в размере 258 тысяч шекелей.

Напомним, что в апреле 2025 года прокуратура подала обвинение против Итая Леви.

Расследование началось после того, как мальчик в возрасте около четырех лет, вернувшийся из дома Леви, сообщил своим родителям о пережитом сексуализированном насилии. Отец мальчика немедленно обратился в полицию, и детский психолог опросил ребенка. После допроса ребенка подозреваемый был задержан, на его мобильном телефоне и на других носителях информации были обнаружены многочисленные видеосвидетельства сексуализированного насилия над детьми.

На начальном этапе расследования было известно о пяти жертвах, все они младше четырех лет. На электронных носителях были обнаружены сотни порнографических роликов, фотографии половых органов и обнаженных детей, а также видеозапись акта содомии в отношении маленького ребенка, совершенного, по данным СМИ, в комнате подозреваемого.

В обвинительном заключении было сказано, что Итай Леви установил скрытые камеры в разных местах дома: в туалетах, ванной, спальне, детских комнатах и ​​гостиной. В период с 22.12.23 по 06.04.25 он неоднократно снимал на видео и делал фотографии детей в возрасте от 4 до 12 лет. Обвиняемый сохранял фотографии на своем мобильном телефоне, просматривал их и мастурбировал. Иногда по ночам обвиняемый подходил к детям, рассматривал их гениталии и мастурбировал. Установлено, что в ряде случаев он брал в рот половые органы детей.

Несмотря на то, что имя обвиняемого было разрешено к публикации, прокуратура предупреждает о недопустимости публикаций, по которым можно было бы идентифицировать пострадавших.