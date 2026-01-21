Wafa: экстремисты подожгли технику к югу от Шхема

Официальное агентство Палестинской администрации Wafa сообщает, что экстремисты подожгли три бульдозера, автомобиль и оборудование на территории карьера в деревне Уриф, к югу от Шхема.

В сообщении утверждается, что нападения было совершено еврейскими поселенцами, а подожженное оборудование принадлежало местному бизнесмену.

ЦАХАЛ и полиция Израиля пока не комментируют эту информацию.