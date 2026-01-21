"Кешет": Нетаниягу игнорирует просьбы Лапида о встрече, предусмотренной законом

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу не назначает очередную рабочую встречу главы правительства и главы оппозиции Яира Лапида.

Об этом сообщает "Кешет". Согласно 13 параграфу Основного закона о Кнессете, премьер-министр должен встречаться с главой оппозиции не реже чем раз в месяц для обмена информацией по государственным и оборонным вопросам. В последний раз такая встреча состоялась 11 декабря 2025 года.

Как сообщает "Кешет", представители канцелярии Лапида несколько раз обращались в канцелярию Нетаниягу с просьбой назначить такую встречу. В окружении Лапида заявляют, что такая встреча особенно важна на фоне напряженности в связи с возможностью американского удара по Ирану, а также в связи с началом реализации второго этапа плана Трампа по урегулированию в Газе.

Приближенные главы оппозиции утверждают, что Нетаниягу трижды проигнорировал обращения с просьбой назначить встречу.