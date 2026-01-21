x
21 января 2026
|
последняя новость: 09:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 января 2026
|
21 января 2026
|
последняя новость: 09:42
21 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кешет": Нетаниягу игнорирует просьбы Лапида о встрече, предусмотренной законом

Биньямин Нетаниягу
Яир Лапид
время публикации: 21 января 2026 г., 09:33 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 09:35
"Кешет": Нетаниягу игнорирует просьбы Лапида о встрече, предусмотренной законом
Noam Revkin Fenton/Flash90

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу не назначает очередную рабочую встречу главы правительства и главы оппозиции Яира Лапида.

Об этом сообщает "Кешет". Согласно 13 параграфу Основного закона о Кнессете, премьер-министр должен встречаться с главой оппозиции не реже чем раз в месяц для обмена информацией по государственным и оборонным вопросам. В последний раз такая встреча состоялась 11 декабря 2025 года.

Как сообщает "Кешет", представители канцелярии Лапида несколько раз обращались в канцелярию Нетаниягу с просьбой назначить такую встречу. В окружении Лапида заявляют, что такая встреча особенно важна на фоне напряженности в связи с возможностью американского удара по Ирану, а также в связи с началом реализации второго этапа плана Трампа по урегулированию в Газе.

Приближенные главы оппозиции утверждают, что Нетаниягу трижды проигнорировал обращения с просьбой назначить встречу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook