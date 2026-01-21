Нетаниягу созывает совещание для определения мандата комиссии по расследованию событий 7 октября

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созывает совещание правительственной рабочей группы по определению мандата следственной комиссии по расследованию событий 7 октября.

Как сообщает "Кан", судя по всему, комиссия будет наделена максимально широким мандатом, позволяющим ей проводить проверку в том числе связи с событиями, происшедшими десятилетия назад, таких как соглашения Осло и размежевание с Газой. По мнению некоторых, такой широкий мандат позволит правительству попытаться снять с себя часть ответственности за провал.

Определение мандата комиссии позволить продолжить процесс утверждения законопроекта о ее создании. Как сообщает "Кан", коалиция намерена утвердить законопроект не позднее конца марта. В руководстве коалицией хотят завершить работу над законопроектом как можно быстрее, чтобы определить ее состав до роспуска Кнессета.

На этой неделе Высший суд справедливости (БАГАЦ) объявил, что рассмотрение апелляции с требованием создать государственную следственную комиссию будет проводиться расширенной коллегией, состоящей из семи судей. Формировать коллегию будет глава Верховного суда Ицхак Амит.