Житель Яффо подозревается в сексуализированном насилии против детей в сети

Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Яффо по подозрению в совершении преступлений сексуального характера против несовершеннолетних в социальных сетях. Суд разрешил публикацию фотографии задержанного для выявления дополнительных жертв.

По данным полицейского расследования, 19-летний житель Яффо связывался в социальных сетях с девочками в возрасте от 11 до 15 лет, убеждал их общаться с ним по телефону и по видео, вынуждал отправлять ему фотографии и видео интимного содержания, а затем угрожал опубликовать эти материалы в интернете, если девочки не выполнят его требований.

Подозреваемый был задержан 2 июня, у него изъяли телефон, предположительно использовавшийся для совершения преступлений. Срок содержания под стражей неоднократно продлевался, и в четверг 20 июня 2026 года против него была подана декларация о скором предъявлении обвинений.

Ожидается, что он будет обвинен в вымогательстве с угрозами, преследовании, распространении непристойных материалов с изображением несовершеннолетних и других преступлениях.

Полиция опубликовала фото задержанного: если вы или ваши знакомые стали жертвами этого человека, обратитесь в полицию по телефону 100.