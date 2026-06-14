ХАМАС передал "Совету мира" ответ палестинских движений на "дорожную карту"

Террористическая группировка ХАМАС сообщила, что представила ответ палестинских движений на "дорожную карту" по урегулированию ситуации в секторе Газы, предложенную верховным представителем "Совета мира" Николаем Младеновым.

Согласно заявлению, единая позиция была выработана на переговорах, прошедших на минувшей неделе в Каире при участии представителей посредников – Катара, Турции и Египта.

В документе говорится о готовности к "ответственному" переходу ко второму этапу плана президента США Дональда Трампа, однако подчеркивается необходимость полной реализации первого этапа.

"Это подразумевает прекращение агрессии против палестинского народа в секторе Газы, полный вывод сионистских войск, обеспечение полномасштабных поставок гуманитарной помощи, формировании административного комитета", – отмечается в ответе движений. Также подчеркивается необходимость создания палестинского государства.