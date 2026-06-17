Ученицы ультраортодоксальной школы заплатят 122 тыс шекелей за клевету на одноклассницу в соцсетях

Мировой суд Бейт-Шемеша приговорил двух учениц ультраортодоксальной государственной школы к выплате крупных компенсаций однокласснице за клевету в социальных сетях.

Согласно иску, в декабре 2023 года ответчицы распространили на территории школы объявления с QR-кодом, который вел на страницу в социальной сети Instagram под названием SECRETSPOST. На странице была размещена фотография истицы, ее полными данными и сообщением о том, что та якобы тайно встречается по вечерам с разведённым врачом 41 года, забеременела от него и сделала аборт.

Истица подчеркивала, что публикация была полностью лживой, злонамеренной и подлой, содержала грубые сексуальные намеки, призванные унизить и опозорить ее, превратить в мишень для ненависти и презрения.

Она также указала, что с учетом ее принадлежности к ультраортодоксальному сектору опубликованный фейк может иметь в будущем серьезные негативные последствия, в том числе для перспектив вступления в брак.

Одна из ответчиц утверждала, что речь идет лишь о "шалости", призванной развлечь подруг, на которую ее вдохновил молодежный сериал. Вторая ответчица утверждала, что ее роль в инциденте свелась лишь к физическому присутствию при развешивании объявлений с QR-кодом – без какого-либо участия в создании клеветнического контента в Instagram.

Судья Элад Ланг обязал ответчиц выплатить жертве клеветы компенсацию в размере 80 000 шекелей (одна ученица – 50 000 шекелей, другая – 30 000 шекелей), и оплатить судебные издержки в размере 42 тысячи шекелей.

Согласно приговору, обе ученицы совместно несут ответственность за создание и распространение публикации в Instagram. Судья Ланг отверг попытки представить случившееся как мелкий проступок и подчеркнул особую тяжесть диффамации несовершеннолетней в консервативной общине.

Вместе с тем судья воздержался от удвоения компенсации (предусмотренной для случаев доказанного злого умысла), указав, что публикация была совершена из равнодушия и незрелости, а не с "особым намерением" разрушить жизнь ученицы.