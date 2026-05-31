Полиция просит помочь в поиске возможных жертв сексуализированного насилия
время публикации: 31 мая 2026 г., 16:08 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 16:08
Полиция Северного округа расследует дело 65-летнего Моше Саады, жителя Цфата, работавшего школьным учителем и подозреваемого в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.
Полиция сообщает, что расследование было начато после получения нескольких жалоб от пострадавших. Подозреваемый был задержан 19 мая и срок его задержания продлен до 1 июня.
Полиция просит всех, кому известно о дополнительных случаях сексуальных преступлений, связанных с подозреваемым, подать жалобу в ближайшее к дому отделение полиции.
