Полиция просит помочь в поиске возможных жертв сексуализированного насилия

Полиция Северного округа расследует дело 65-летнего Моше Саады, жителя Цфата, работавшего школьным учителем и подозреваемого в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Полиция сообщает, что расследование было начато после получения нескольких жалоб от пострадавших. Подозреваемый был задержан 19 мая и срок его задержания продлен до 1 июня.

Полиция просит всех, кому известно о дополнительных случаях сексуальных преступлений, связанных с подозреваемым, подать жалобу в ближайшее к дому отделение полиции.