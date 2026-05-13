Житель Беэр-Шевы приговорен к 5 годам тюрьмы за домогательства к несовершеннолетним

Окружной суд Беэр-Шевы разрешил опубликовать приговор по делу 31-летнего Элирана Цура, жителя Беэр-Шевы, который признал себя виновным и был осужден в рамках сделки о признании вины по серии сексуальных преступлений против 16 несовершеннолетних (11-15 лет), с которыми он общался через различные группы WhatsApp, а также по дополнительным преступлениям, таким как угрозы, нападение на сотрудника полиции и другие.

Элиран Цур приговорен к пяти годам лишения свободы и выплате истцам компенсации в размере 55500 шекелей.

Согласно обвинительному заключению, Цур вступал в различные группы WhatsApp, некоторые из которых состояли из несовершеннолетних участников, и, найдя их номера телефонов, устанавливал с ними телефонную связь. Когда несовершеннолетние отвечали на звонки, он совершал в отношении них различные сексуальные преступления, в частности речь шла о домогательствах. Кроме того, он навязчиво звонил им и терроризировал некоторых несовершеннолетних, угрожая им, что если они не будут ему подчиняться, он придет к ним домой.

Прокуратура требовала приговорить Цура к восьми годам лишения свободы.