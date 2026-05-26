Полиция просит помочь в поиске возможных жертв сексуализированного насилия

Полиция Северного округа обращается к общественности для выявления возможных дополнительных пострадавших по делу о cексуализированном насилии. 49-летний Эрез Вазанэ из Тверии подозревается в совершении преступлений сексуального характера в отношении множества жертв, в том числе несовершеннолетних. В полицию поступило несколько жалоб от пострадавших.

Стиль поведения преступника говорит о том, что жертв может быть существенно больше. 13 мая 2026 года подозреваемый был задержан, и с тех пор мировой суд Тверии неоднократно продлевал срок его ареста. В настоящее время арест продлен до 31 мая 2026 года.

После того как расследование до сих пор велось под судебным запретом на публикацию, суд удовлетворил просьбу полиции разрешить публикацию имени подозреваемого – с целью возможного выявления других пострадавших.

Полиция подчеркивает, что запрещено публиковать любые детали расследования или информацию, способную привести к идентификации пострадавших.

Всех, кому известно о дополнительных случаях, связанных с подозреваемым, просят обратиться с заявлением в любое отделение полиции страны.