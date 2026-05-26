x
26 мая 2026
|
последняя новость: 16:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 мая 2026
|
26 мая 2026
|
последняя новость: 16:24
26 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция просит помочь в поиске возможных жертв сексуализированного насилия

Полиция
Сексуальное насилие
Тверия
время публикации: 26 мая 2026 г., 15:33 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 15:33
Полиция просит помочь в поиске возможных жертв сексуализированного насилия
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Северного округа обращается к общественности для выявления возможных дополнительных пострадавших по делу о cексуализированном насилии. 49-летний Эрез Вазанэ из Тверии подозревается в совершении преступлений сексуального характера в отношении множества жертв, в том числе несовершеннолетних. В полицию поступило несколько жалоб от пострадавших.

Стиль поведения преступника говорит о том, что жертв может быть существенно больше. 13 мая 2026 года подозреваемый был задержан, и с тех пор мировой суд Тверии неоднократно продлевал срок его ареста. В настоящее время арест продлен до 31 мая 2026 года.

После того как расследование до сих пор велось под судебным запретом на публикацию, суд удовлетворил просьбу полиции разрешить публикацию имени подозреваемого – с целью возможного выявления других пострадавших.

Полиция подчеркивает, что запрещено публиковать любые детали расследования или информацию, способную привести к идентификации пострадавших.

Всех, кому известно о дополнительных случаях, связанных с подозреваемым, просят обратиться с заявлением в любое отделение полиции страны.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2026

Верховный суд не разрешил публикацию имени подозреваемого в изнасиловании Шай-Ли Атари
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 марта 2026

Полиция опубликовала имя и фото педофила из Иерусалима в поисках дополнительных жертв
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 февраля 2026

Арест журналиста, подозреваемого в изнасиловании подростка, продлен до 2.3.26