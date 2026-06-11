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Израиль

В БАГАЦ подана петиция против избрания Рабело на должность госконтролера

Кнессет
Верховный суд/БАГАЦ
Госконтролер
Демократим
время публикации: 11 июня 2026 г., 16:51 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 16:51
В БАГАЦ подана петиция против избрания Рабело на должность госконтролера
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Наама Лазими (партия "Демократим") подала в Верховный суд петицию с требованием отменить результаты голосования по избранию адвоката Михаэля Рабело на должность госконтролера.

"Институт государственного контролера не должен превратиться в политическую награду, врученную в ходе порочной процедуры, поправшей тайну голосования", – говорится в петиции.

3 июня в Кнессете состоялось голосование по выбору госконтролера. На этот пост претендовали Михаэль Рабело и отставной судья Йосеф Эльрон. В первом туре судья Эльрон набрал 60 голосов, Рабело – 57. Во втором – за Рабело проголосовал 61 парламентарий, за Эльрона – 57.

Голосование сопровождалось скандалом. Во время второго тура депутаты "Ликуда" фотографировались у избирательной урны, держа в руках бюллетень с именем Михаэля Рабело. По некоторым сведениям, таким образом руководство "Ликуда" осуществляло контроль за партийной дисциплиной.

Оппозиция заявила, что было оказано давление на депутатов и нарушена тайна голосования, что должно стать основанием для отмены результатов выборов через суд.

Кроме того, волну критики в оппозиции вызвало то, что Рабело был личным адвокатом Биньямина и Сары Нетаниягу и представлял "Ликуд" в тех случаях, когда юридический советник правительства отказывалась это делать.

Израиль
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