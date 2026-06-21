Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 21 июня, на большей части территории страны не ожидается существенного изменения температуры; переменная облачность, слабый ветер.

В Иерусалиме – 18-28 градусов, в Тель-Авиве – 23-28, в Хайфе – 24-26, в Эйлате – 27-38, в Беэр-Шеве – 21-31, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-29, в Ариэле – 19-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-33, на Голанских высотах – 18-30.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный и северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северный и северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный и северо-западный ветер (до 30км/ч), в районе Эйлатского залива – северный и северо-восточный ветер (до 40 км/ч).

В понедельник существенных изменений температуры не ожидается, переменная облачность, жарко.