В районе пляжа Зиким с 5:00 до 9:00 пройдут учения ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что во вторник, 2 июня, в районе пляжа Зиким пройдут военные учения.

Маневры начнутся в 5:00 и продлятся до 9:00.

В районе будет наблюдаться интенсивное движение транспорта сил безопасности, на море – движение катеров ВМС. Будут слышны взрывы.