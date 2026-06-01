В районе пляжа Зиким с 5:00 до 9:00 пройдут учения ЦАХАЛа
время публикации: 01 июня 2026 г., 23:22 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 23:22
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что во вторник, 2 июня, в районе пляжа Зиким пройдут военные учения.
Маневры начнутся в 5:00 и продлятся до 9:00.
В районе будет наблюдаться интенсивное движение транспорта сил безопасности, на море – движение катеров ВМС. Будут слышны взрывы.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 мая 2026