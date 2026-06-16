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Израиль

ЦАХАЛ: на севере Самарии пройдут учения, будут слышны взрывы

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 16 июня 2026 г., 07:46 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 07:50
ЦАХАЛ: на севере Самарии пройдут учения, будут слышны взрывы
Ayal Margolin/FLASH90

Утром во вторник, 16 июня, в районе ответственности территориальной бригады "Менаше" на севере Самарии пройдут плановые военные учения. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа, добавив, что завершение учений ожидается во второй половине дня.

"В рамках учений будет наблюдаться интенсивное движение сил безопасности, а в указанном районе будут слышны звуки взрывов. Угрозы безопасности нет", – подчеркнули в армейской пресс-службе.

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