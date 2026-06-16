ЦАХАЛ: на севере Самарии пройдут учения, будут слышны взрывы

Утром во вторник, 16 июня, в районе ответственности территориальной бригады "Менаше" на севере Самарии пройдут плановые военные учения. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа, добавив, что завершение учений ожидается во второй половине дня.

"В рамках учений будет наблюдаться интенсивное движение сил безопасности, а в указанном районе будут слышны звуки взрывов. Угрозы безопасности нет", – подчеркнули в армейской пресс-службе.