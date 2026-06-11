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Израиль

ЦАХАЛ проводит учения в районе Южного Хевронского нагорья

Иудея и Самария
Учения
время публикации: 11 июня 2026 г., 09:29 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 09:33
ЦАХАЛ проводит учения в районе Южного Хевронского нагорья
Basel Awidat/Flash90

ЦАХАЛ сообщил о начале военных учений в районе Южного Хевронского нагорья в зоне ответственности территориальной бригады "Иудея". Учения продлятся до полуденных часов. В ходе маневров ожидается интенсивное передвижение военнослужащих и военной техники, а также будут слышны звуки стрельбы и взрывов.

В армии подчеркивают, что учения были заранее запланированы в рамках программы боевой подготовки на 2026 год. Опасений, связанных с возможным инцидентом в сфере безопасности, нет.

Израиль
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