Юваль Рафаэль в беседе с Нетаниягу: "Самое важное, чтобы заложники вернулись домой"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил Юваль Рафаэль, представлявшей Израиль на песенном конкурсе "Евровидение-2025", чтобы лично поздравить ее с завоеванным вторым местом.

Биньямин Нетаниягу отметил, что выступление Юваль позволило израильтянам испытать гордость за нее и свою страну. "То, что ты сделала там, Юваль, значительно возвысило престиж Израиля в мире. А когда ты произнесла: "Ам Исраэль хай" – это глубоко тронуло сердца всех нас. Молодец, ты замечательная", – цитирует премьер-министра его пресс-служба.

В ответ Юваль Рафаэль сказала: "Все, чего я хотела, – это отстоять честь своей страны. Я стремилась подарить хотя бы один момент покоя во всём этом безумии, которое здесь происходит. Надеюсь, что благодаря моему выступлению люди смогли хоть на минутку расслабиться. Это было для меня главным. Но самое важное – чтобы наши заложники вернулись домой, чтобы они были здесь с нами, радовались вместе с нами и выздоравливали".

На слова о заложниках Нетаниягу отреагировал так: "Мы очень активно работаем над этим вопросом, и ты своим выступлением придала нам дополнительных сил. Скажу тебе ещё одно – ты настоящая победительница. С точки зрения статистики – это действительно так. Ты сумела тронуть сердца огромной аудитории в Европе. То, что ты сделала, важно со всех точек зрения, и я уверен, что и ты, и все мы запомним это достижение на долгие-долгие годы".