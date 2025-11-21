x
21 ноября 2025
Израиль

ЦАХАЛ: на юге Газы ликвидированы 11 террористов, вышедших из туннеля. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 21 ноября 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 16:16
ЦАХАЛ: на юге Газы ликвидированы пять террористов, вышедших из туннеля. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

В пятницу, 21 ноября, утром ЦАХАЛ сообщил о ликвидации пяти террористов, вышедших из туннеля в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, и приближавшихся к израильским военным.

После идентификации террористов силами бригады "Нахаль" по боевикам был нанесен авиаудар.

Дорон Кадош, журналист радиостанции "Галей ЦАХАЛ", со ссылкой на собственные источники сообщил, что террористы, замеченные в районе Аль-Джанина в Рафиахе, пытались скрыться.

Спустя несколько часов пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в том же районе из туннеля вышли около 15 террористов.

Военно-воздушные силы, действуя по указанию наземных сил и согласно разведывательной информации ШАБАКа, ликвидировали шестерых террористов. Одновременно силы бригады НАХАЛ, действующие в этом районе, задержали пятерых боевиков, которые были доставлены для дальнейшего допроса ШАБАКом на территории Израиля.

В течение недели были ликвидированы еще трое террористов, вышедших из туннеля в том же районе.

По оценкам военной разведки, в туннеле под Рафиахом заблокированы около 80 террористов. ХАМАС требует, чтобы им предоставили возможность уйти на территорию, не контролируемую ЦАХАЛом. Власти Израиля пока не приняли решения.

Ранее начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир заявлял: "Либо сдавайтесь с поднятыми руками, либо умрите".

20 ноября журналист Амит Сегаль со ссылкой на неназванные израильские источники отмечал, что боевики ХАМАСа, заблокированные в туннеле под Рафиахом, с конца прошлой недели не выходят на связь. "По оценкам источников в силах безопасности, некоторые из боевиков были уничтожены в результате наступательных действий ЦАХАЛа в последние дни, а с другими не удается установить связь", – писал Сегаль.

Израиль
