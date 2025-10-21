x
21 октября 2025
21 октября 2025
21 октября 2025
21 октября 2025
В Израиль прибыл глава египетской разведки

время публикации: 21 октября 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 13:38
В Израиль прибыл глава египетской разведки
AP Photo/Amr Nabil

Глава египетской разведки Хасан Рашад прибыл в Израиль. Он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и представителями США Джэй-Ди Венсом, Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером, находящимися в Израиле.

Египетский гость встретится с новым главой Общей службы безопасности (ШАБАК) Давидом Зини.

Согласно сообщению официальных источников, главной темой бесед в ходе визита Рашада в Израиль будет послевоенное устройство сектора Газы.

