В Израиль прибыл глава египетской разведки
время публикации: 21 октября 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 13:38
Глава египетской разведки Хасан Рашад прибыл в Израиль. Он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и представителями США Джэй-Ди Венсом, Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером, находящимися в Израиле.
Египетский гость встретится с новым главой Общей службы безопасности (ШАБАК) Давидом Зини.
Согласно сообщению официальных источников, главной темой бесед в ходе визита Рашада в Израиль будет послевоенное устройство сектора Газы.