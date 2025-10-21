Иностранный рабочий упал с высоты в районе Кейсарии, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о несчастном случае в окрестностях Кейсарии, где рабочий упал с высоты около пяти метров.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, иностранному рабочему в возрасте около 50 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего отвезли его в больницу в тяжелом состоянии.