Иностранный рабочий упал с высоты в районе Кейсарии, он в тяжелом состоянии
время публикации: 21 октября 2025 г., 12:54 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 12:54
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о несчастном случае в окрестностях Кейсарии, где рабочий упал с высоты около пяти метров.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, иностранному рабочему в возрасте около 50 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего отвезли его в больницу в тяжелом состоянии.