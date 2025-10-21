x
21 октября 2025
|
последняя новость: 14:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 октября 2025
|
21 октября 2025
|
последняя новость: 14:15
21 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Иностранный рабочий упал с высоты в районе Кейсарии, он в тяжелом состоянии

Мада
Несчастные случаи
время публикации: 21 октября 2025 г., 12:54 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 12:54
Иностранный рабочий упал с высоты в районе Кейсарии, он в тяжелом состоянии
Фото NEWSru.co.il

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о несчастном случае в окрестностях Кейсарии, где рабочий упал с высоты около пяти метров.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, иностранному рабочему в возрасте около 50 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего отвезли его в больницу в тяжелом состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2025

В Кирьят-Бялике в результате ЧП на стройке тяжело травмирован рабочий