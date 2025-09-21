x
21 сентября 2025
Прогноз погоды в Израиле на 21 сентября: жарко и солнечно

время публикации: 21 сентября 2025 г., 05:40 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 05:47
Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 21 сентября, температура повысится и будет выше среднесезонной, особенно жарко на севере и в центре страны. Солнечно.

В Иерусалиме – 19-33 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 24-33, в Эйлате – 25-37, в Беэр-Шеве – 21-33, на побережье Мертвого моря – 25-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-31, в Ариэле – 19-36, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-38, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 60-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В понедельник-вторник будет жарко. В среду жара спадет.

