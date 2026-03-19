x
19 марта 2026
|
последняя новость: 19:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 марта 2026
|
19 марта 2026
|
последняя новость: 19:58
19 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Хайфе во время сирены автомобиль насмерть сбил мужчину, спешившего в бомбоубежище

время публикации: 19 марта 2026 г., 19:40 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 19:45
Пресс-служба МАДА
Flash90

На улице Игаэль Ядин в Хайфе во время сирены автомобиль насмерть сбил мужчину, спешившего в бомбоубежище. От полученных травм мужчина скончался на месте. По оценкам парамедиков "Маген Давид Адом", погибшему примерно 53 года.

Водитель скрылся с места ДТП. Ведется его розыск.

Полиция сообщает, что личность погибшего устанавливается.

Это уже не первый подобный случай: 12 марта в Реховоте во время сигнала тревоги машина насмерть сбила 17-летнюю девушку.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 марта 2026

20-й день войны "Рычание льва": погибшие около Хеврона и в центре Израиля в результате атак из Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2026

В Кирьят-Гате во время сирены машина сбила мужчину, состояние пострадавшего тяжелое
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 марта 2026

В Реховоте во время тревоги машина насмерть сбила девушку, спешившую в убежище