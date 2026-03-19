На улице Игаэль Ядин в Хайфе во время сирены автомобиль насмерть сбил мужчину, спешившего в бомбоубежище. От полученных травм мужчина скончался на месте. По оценкам парамедиков "Маген Давид Адом", погибшему примерно 53 года.

Водитель скрылся с места ДТП. Ведется его розыск.

Полиция сообщает, что личность погибшего устанавливается.

Это уже не первый подобный случай: 12 марта в Реховоте во время сигнала тревоги машина насмерть сбила 17-летнюю девушку.