19 марта 2026
последняя новость: 21:36
Израиль

Служба тыла расширила "желтую зону" и ввела новые послабления

время публикации: 19 марта 2026 г., 20:37 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 20:41
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что после оценки ситуации Служба тыла расширила "желтую зону", в которой осуществляется переход от ограниченной деятельности к частичной деятельности.

В "желтую зону" включены следующие округа: Южные Голаны (кроме Кацрина и Кедмат-Цви), Нижняя Галилея, Кармель (за исключением Далият аль-Кармель и Исфии), Вади Ара, Менаше (за исключением Хоф а-Кармель), Иудейская низменность (за исключением Бейт-Шемеша), Лахиш (за исключением Ашдода, Бней-Аиша, Ган-Явне, Явне, Гедеры), Центральный Негев (за исключением Беэр-Шевы и Омера).

В "желтой зоне" разрешена образовательная деятельность при условии, что в случае тревоги можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Массовые мероприятия: разрешается проводить собрания численностью до 50 человек в здании и до 100 на улице, при условии, что в случае тревоги можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Рабочие места: разрешается возобновить работу на предприятиях и в учреждениях, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

На остальной территории – действуют старые указания.

Новые инструкции будут действовать до 20:00 22 марта.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2026

Служба тыла продлила действующие инструкции до 19 марта