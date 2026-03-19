Обстрел из Ирана и Ливана северных районов Израиля

Служба тылом разослала предварительное уведомление жителям десяткам населенных пунктов на севере Израиля, включая Хайфу и Акко, в связи с зафиксированным ракетным запуском из Ирана. В ближайшие минуты в этих населенных пунктах может прозвучать сигнал тревоги.

Сигналы тревоги прозвучали в населенных пунктах в округах а-Мифрац, Верхняя Галилея, а-Амаким, Центральная Галилея, а-Кармель, Нижняя Галилея, а также на юге Голанских высот и на "линии противостояния".

В то время, когда жители указанных районов находились в бомбоубежищах, был зафиксирован обстрел из Ливана. Сигнал тревоги прозвучал в Метуле, Кфар-Гилади, Кфар-Ювале и других населенных пунктах на "линии противостояния".

В спасательные службы не поступало сообщений о раненых.