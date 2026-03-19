19 марта 2026
последняя новость: 21:36
Израиль

Обстрел из Ирана и Ливана северных районов Израиля

Цева адом
Война с Ираном
время публикации: 19 марта 2026 г., 20:52 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 21:04
Обстрел из Ирана в сторону северных районов Израиля, включая Хайфу и Акко
Yossi Aloni/Flash90

Служба тылом разослала предварительное уведомление жителям десяткам населенных пунктов на севере Израиля, включая Хайфу и Акко, в связи с зафиксированным ракетным запуском из Ирана. В ближайшие минуты в этих населенных пунктах может прозвучать сигнал тревоги.

Сигналы тревоги прозвучали в населенных пунктах в округах а-Мифрац, Верхняя Галилея, а-Амаким, Центральная Галилея, а-Кармель, Нижняя Галилея, а также на юге Голанских высот и на "линии противостояния".

В то время, когда жители указанных районов находились в бомбоубежищах, был зафиксирован обстрел из Ливана. Сигнал тревоги прозвучал в Метуле, Кфар-Гилади, Кфар-Ювале и других населенных пунктах на "линии противостояния".

В спасательные службы не поступало сообщений о раненых.

