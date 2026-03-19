Минпрос разрешил возобновить занятия в специальных классах при обычных школах
время публикации: 19 марта 2026 г., 19:58 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 20:08
Министерство просвещения Израиля объявило о расширении деятельности системы специального образования в условиях войны.
С ближайшего воскресенья, 22 марта, в "оранжевых" зонах , в районах с повышенной угрозой ракетных обстрелов, начнется поэтапное возвращение к учебе специальных классов для детей с особыми потребностями при обычных школах.
Одновременно с этим, впервые с начала войны, возобновляется организованная подвозка учеников специального образования – в том же формате, что действовал до 28 февраля.
