Минпрос разрешил возобновить занятия в специальных классах при обычных школах

Министерство просвещения Израиля объявило о расширении деятельности системы специального образования в условиях войны.

С ближайшего воскресенья, 22 марта, в "оранжевых" зонах , в районах с повышенной угрозой ракетных обстрелов, начнется поэтапное возвращение к учебе специальных классов для детей с особыми потребностями при обычных школах.

Одновременно с этим, впервые с начала войны, возобновляется организованная подвозка учеников специального образования – в том же формате, что действовал до 28 февраля.