БАГАЦ закрыл от публики слушания, посвященные созданию госкомиссии по расследованию 7 октября

Высший суд справедливости объявил, что заседание по петициям, требующим создать государственную комиссию по расследованию провалов 7 октября, пройдет без публики.

Судьи объяснили свое решение опасениями, что присутствие зрителей в зале может привести к беспорядкам и серьезно затруднить ведение процесса.

При этом заседание, которое состоится 23 апреля, будет транслироваться в прямом эфире, что, по мнению суда, обеспечит соблюдение принципа открытости.

"Гаарец" отмечает, что запрет не распространяется на депутатов Кнессета, часть из которых, как ожидается, будет присутствовать на слушаниях.

За последние дни это второй случай "закрытия" заседания БАГАЦа: на прошлой неделе в закрытом режиме проходили слушания по петициям с требованиями уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.