БАГАЦ оставил Бен-Гвира на должности, но ограничил его полномочия

Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) постановил в четверг, 16 апреля, что между министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и юридическим советником правительства Гали Баарав-Миарой вступит в силу согласованный в ходе слушаний порядок взаимодействия. Министр при этом не будет отправлен в отставку.

Судьи приняли решение по итогам многочасовых слушаний, прошедших накануне: на них рассматривались петиции с требованием обязать премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить Бен-Гвира в связи с обвинениями в политическом вмешательстве в работу полиции.

Суд вынес два обязательных указания. Во-первых, продвижение на высшие офицерские посты, влияющие на следствие, охрану правопорядка, свободу слова, протеста и юридические аспекты, будет осуществляться исключительно по рекомендации соответствующего профильного органа, с обязательным уведомлением юрсоветника правительства не менее чем за семь дней. Юрсоветник получит право высказывать свое мнение по каждой кандидатуре. Во-вторых, министру запрещено публично высказываться о применении полицией силы в отношении граждан, а также о ходе текущих расследований.

Решение стало промежуточным в длительном противостоянии между Бен-Гвиром и юрсоветником правительства, которая в конце прошлого года поддержала петиции с требованием его отставки, утверждая, что министр незаконно вмешивается в работу подчиненной ему полиции.