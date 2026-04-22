Двойное убийство на 40-м шоссе возле мошава Ахисамах
время публикации: 22 апреля 2026 г., 23:40 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 23:40
На 40-м шоссе, недалеко от перекрестка Ахисамах, неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились двое мужчин.
Прибывшие на место происшествия парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" и организации "Ацала" обнаружили водителя и его пассажира бездыханными. По итогам осмотра парамедики констатировали их смерть.
На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск стрелявших.
