Двойное убийство на 40-м шоссе возле мошава Ахисамах

На 40-м шоссе, недалеко от перекрестка Ахисамах, неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились двое мужчин.

Прибывшие на место происшествия парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" и организации "Ацала" обнаружили водителя и его пассажира бездыханными. По итогам осмотра парамедики констатировали их смерть.

На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск стрелявших.