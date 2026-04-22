В Реховоте в криминальном инциденте ранены три человека

На улице Биньямин Кошлевич в Реховоте в результате криминального инцидента ранены трое мужчин. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние одного раненого (мужчины примерно 33 лет) тяжелое, еще двое (примерно 17 лет и 20 лет) получили ранения средней тяжести.

Раненые доставлены в больницу "Каплан".

Полиция расследует обстоятельства инцидента.