В Реховоте в криминальном инциденте ранены три человека
время публикации: 22 апреля 2026 г., 21:10 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 21:10
На улице Биньямин Кошлевич в Реховоте в результате криминального инцидента ранены трое мужчин. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние одного раненого (мужчины примерно 33 лет) тяжелое, еще двое (примерно 17 лет и 20 лет) получили ранения средней тяжести.
Раненые доставлены в больницу "Каплан".
Полиция расследует обстоятельства инцидента.
