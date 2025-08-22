Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 22 августа, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Особенно жарко будет во внутренних, горных и южных районах. Переменная облачность. Туман на севере Негева и в южной части побережья Средиземного моря.

В Иерусалиме – 19-32 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 28-40, в Беэр-Шеве – 24-34, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-31, в Ариэле – 20-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-37, на Голанских высотах – 22-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В субботу-понедельник – без существенных изменений. Во вторник-среду ожидается небольшое понижение температуры.