22 августа 2025
Израиль

В ДТП на 2-м шоссе тяжело травмирован мотоциклист

время публикации: 22 августа 2025 г., 00:31 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 00:31
В ДТП на 2-м шоссе тяжело травмирован мотоциклист
Yonatan Sindel/Flash90

На 2-м шоссе, недалеко от развязки Ольга, произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 26 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

