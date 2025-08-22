В ДТП на 2-м шоссе тяжело травмирован мотоциклист

На 2-м шоссе, недалеко от развязки Ольга, произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 26 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.