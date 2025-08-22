Тревога в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена

В 20:59 22 августа тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля. Зафиксирован ракетный обстрел из Йемена.

Сирены прозвучали от Модиина до Тель-Авива, от Реховота до Нетании.

Были слышны взрывы.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что уведомлений о раненых не поступало, за исключением сообщений о травмированных по пути в убежища.

В 21:10 Командование тылом уведомило: можно покинуть убежища.

ЦАХАЛ сообщает о "попытках перехвата, результаты которых изучаются". Предварительно: ракета разрушилась в воздухе.

Предыдущие попытки ракетных обстрелов Израиля из Йемена с активизацией системы "Цева адом" были зафиксированы 17, 5 и 1 августа, 29, 25, 22, 18, 16, 10, 7, 6 и 1 июля.

23 июня йеменские хуситы участвовали совместно с иранцами в ракетном обстреле территории Израиля. Были в июне-августе также несколько неудачных для хуситов попыток ракетных обстрелов израильской территории из Йемена (ракеты не долетали до израильской территории и падали в Саудовской Аравии или Иордании).

13 июня, в первый день 12-дневной войны Израиля против Ирана, йеменские хуситы выпустили баллистическую ракету, которая упала в арабской деревне Саир, недалеко от Хеврона, пострадали трое детей.

До войны с Ираном обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 10, 5, 3, 2 и 1 июня, 24, 23 мая, 22 (дважды), 18 мая (в момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2025"), 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев (12 мая, 7 мая) ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта 2025 года, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

В мае 2025 года хуситы 15 раз обстреливали Израиль баллистическими ракетами (учтены только случаи, когда в связи с обстрелами активировалась тревога "Цева адом"). Это рекордный месячный показатель.