Тревога на границе с сектором Газы, проникновение БПЛА из Йемена

В 16:12 тревога "Цева адом" прозвучала на границе с сектором Газы в поселках Наве, Бней Нецарим, Тельмей Йосеф, Декель, Мивтахим и других.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о проникновении беспилотного летательного аппарата, запущенного из Йемена.

Было предпринято несколько попыток перехвата, в результате которых беспилотник был сбит ВВС ЦАХАЛа.