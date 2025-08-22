Тревога на границе с сектором Газы, проникновение БПЛА из Йемена
время публикации: 22 августа 2025 г., 16:12 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 16:29
В 16:12 тревога "Цева адом" прозвучала на границе с сектором Газы в поселках Наве, Бней Нецарим, Тельмей Йосеф, Декель, Мивтахим и других.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о проникновении беспилотного летательного аппарата, запущенного из Йемена.
Было предпринято несколько попыток перехвата, в результате которых беспилотник был сбит ВВС ЦАХАЛа.