22 декабря правительство проголосует за закрытие радиостанции "Галей ЦАХАЛ". Ожидается, что это предложение, основывающееся на решении министра обороны Исраэля Каца, будет утверждено.

Напомним, что, по решению министра обороны, радиостанция должна прекратить вещание не позднее 1 марта 2026 года.

Помимо самого предложения, министрам представлено заключение бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита, опубликованное в 2022 году, согласно которому для закрытия радиостанции достаточно решения правительства, и нет необходимости в утверждении закона. Сотрудники радиостанции, не являющиеся военнослужащими, объявили о трудовом конфликте и намерены через суд добиваться отмены решения правительства. Их представляет адвокат Боаз Бен-Цур.

После голосования на заседании правительства кабинет министров примет решение о создании рабочей группы, отвечающей за реализацию решения. Речь идет о расторжении договоров с гражданскими лицами, работающими на радиостанции, новых назначениях для военнослужащих, а также о судьбе активов и имущества радиостанции. Будет принято решение о том, в какой форме продолжит работать музыкальная радиостанция "Гальгалац".

С момента решения о закрытии радиостанции будут остановлены все отборочные мероприятия перед призывом новых солдат на службу в "Галей ЦАХАЛ".

Ранее юридический советник правительства Гали Баарав-Миара публиковала заявление, согласно которому "решение о закрытии "Галей ЦАХАЛ" порождает опасение по поводу возможного политического вмешательства в сферу общественного вещания, а также вопросы, касающиеся нарушения свободы СМИ".