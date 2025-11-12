Кац распорядился закрыть радиостанцию "Галей ЦАХАЛ". Реакции политиков и журналистов

Министр обороны Исраэль Кац объявил, что, в соответствии с рекомендациями созданной им комиссии, он принял решение о прекращении вещания армейской радиостанции "Галей ЦАХАЛ" с 1 марта 2026 года.

Музыкальная военная радиостанция "Гальгалац" продолжит работать "с сохранением своего облика и характера".

Следует отметить, что это была 13-я комиссия, созданная для изучения будущего "Галей ЦАХАЛ" в той или иной конфигурации. Вопрос о ее закрытии впервые был поднят еще в 1953 году.

Для закрытия радиостанции будет создана рабочая группа, которая займется всеми аспектами, связанными с прекращением деятельности "Галей ЦАХАЛ", и в первую очередь – помощью работающим на радиостанции гражданским сотрудникам ЦАХАЛа.

По словам Каца, "Галей ЦАХАЛ" была создана правительством Израиля как военная станция, чтобы служить рупором и адресатом для солдат ЦАХАЛа и их семей, а не трибуной для высказывания политических мнений и нападок на ЦАХАЛ и военнослужащих. "Гражданская радиостанция, управляемая армией, является аномалией, не имеющей аналогов ни в одной демократической стране мира", - подчеркнул министр.

В ответ на заявление Каца Организация журналистов и журналисток объявила, что "не позволит Исраэлю Кацу закрыть СМИ в Государстве Израиль", и что организация "будет бороться с этим безумным решением, пока оно не будет отменено"

Лидеры оппозиции также выступили с осуждением решения Каца. Гади Айзенкот обвинил Каца в очередной попытке нанести удар по независимым СМИ, отметив, что в бытность начальником генштаба он сам выступал за выведение "Галей ЦАХАЛ" из ответственности армии и ее превращения в гражданскую структуру.

С таким же обвинением выступил и лидер "Демократим" Яир Голан, бывший замначальника генштаба, ранее выступавший за то, что "военнослужащие не должны заниматься гражданским вещанием, а сэкономленные деньги стоит направить на развитие общественного вещания".

Напомним, что в 2021 году Бени Ганц, занимавший тогда пост министра обороны, настаивал на закрытии радиостанции "Галей ЦАХАЛ" или передаче в другой формат вещания. Шломо Караи предлагал законопроект о приватизации "Галей ЦАХАЛ", который был отклонен.