14 ноября 2025
14 ноября 2025
14 ноября 2025
14 ноября 2025
Экономика

Объявлен трудовой конфликт на радио "Галей ЦАХАЛ"

Профсоюзы
СМИ
время публикации: 14 ноября 2025 г., 10:52 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 10:57
Объявлен трудовой конфликт на радио "Галей ЦАХАЛ"
Avshalom Sassoni/Flash90

Профсоюз работников ЦАХАЛа объявил о трудовом конфликте на радиостанции "Галей ЦАХАЛ". Конфликт затрагивает около ста гражданских сотрудников ЦАХАЛа, работающих на станции.

Причины конфликта описаны пресс-службой "Гистадрута" так: "1. Одностороннее решение министра обороны Исраэля Каца закрыть радиостанцию "Галей ЦАХАЛ" к 1 марта 2026 года без каких-либо переговоров. Между тем, это решение имеет существенные последствия для прав и условий труда сотрудников, включая сохранение их рабочих мест в связи с ожидаемым увольнением. 2. Требование представителей работников не выполнять рекомендации комиссии по проверке деятельности "Галей ЦАХАЛ", представившей свои заключения. Требование выдвинуто в связи с указанием со стороны юридического советника правительства не представлять свои рекомендации до завершения проверки утверждений о нарушениях процедуры назначения членов комиссии. 3. Недобросовестное поведение министра обороны, особенно учитывая то, что между профсоюзом работников ЦАХАЛа и министерством обороны уже достигнуты соглашения о структурных изменениях на радиостанции".

Экономика
