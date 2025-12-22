На стройке в Хайфе погиб рабочий

Утром 22 декабря в Хайфе на строительной площадке на улице А-мелех Шломо в результате несчастного случая были травмированы двое рабочих.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что один из пострадавших, мужчина примерно 30 лет, скончался.

Второй пострадавший, мужчина 48 лет, доставлен в больницу РАМБАМ. У него легкие травмы.

Судя по сообщению полиции, рабочий, который погиб в результате несчастного случая, работал на кране.